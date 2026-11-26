МТС-банк
Коммерческий банк, основан в 1993 году. Входит в число 25 крупнейших банков России по величине активов. Капитал МТС-банка на 30 сентября 2026 года составлял 129,3 млрд руб., активы — 752,6 млрд руб.
Акции МТС-банка торгуются на Московской бирже. Дата проведения IPO и начало торгов обыкновенными акциями: 26 апреля 2024 года. Цена размещения — 2,5 тыс. руб. за акцию. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета.
МТС-банк входит в группу компаний МТС с активами в телекоме, рекламе, ИТ, медиа и шеринге самокатов.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 10