Что такое ОПЕК

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в 1960 году по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран — Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы. Предпосылкой для ее создания стало снижение закупочных цен на нефть транснациональными компаниями, контролировавшими большую часть мирового нефтяного рынка (Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum). Из-за этого нефтедобывающие страны, на территории которых картель вел свою деятельность, недополучали значительные средства.

Главной задачей организации стала координация политики государств-членов в области добычи нефти, а целями — обеспечение регулярных нефтяных поставок и стабилизация ситуации на нефтяных рынках. В 1962 году ОПЕК была зарегистрирована в ООН как межправительственная организация. Штаб-квартира ОПЕК расположена в Вене.

В настоящее время ОПЕК объединяет 12 государств: Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Алжир, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия. Ранее в ОПЕК также входили Катар, Индонезия, Эквадор и Ангола. Ангола вышла из организации в 2024 году.

Страны—члены ОПЕК контролируют около 79% всех разведанных запасов нефти. Государства ОПЕК обеспечивают порядка 40% мировой нефтедобычи. Средняя цена нефти, которую поставляет ОПЕК, рассчитывается ежедневно и представляет собой средний показатель цен 13 сортов нефти, добываемых ее странами-участницами.

Система предельных квот на добычу нефти странами—членами ОПЕК была прописана в уставе организации, но введена была только в марте 1982 года. Организация на своих встречах может назначать как общий лимит добычи, так и предельные объемы для отдельных стран. За историю ОПЕК квоты менялись более 50 раз.