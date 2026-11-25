По версии следствия, Алексей Пронин, возглавляя предприятие, организовал ненадлежащую деятельность по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. Следствие считает, что он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и не контролировал их исполнение на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа.