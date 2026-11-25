Суд продлил арест директора «Салют ЮГ» до конца февраля
Фрунзенский райсуд Ярославля продлил до 28 февраля 2027 года срок содержания под стражей директора ООО «Салют ЮГ» Алексея Пронина. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности и организации незаконного изготовления взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба судов региона.
По версии следствия, Алексей Пронин, возглавляя предприятие, организовал ненадлежащую деятельность по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. Следствие считает, что он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и не контролировал их исполнение на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», возгорание на производстве произошло 28 сентября около 15:45. В результате погибли 15 человек. Взрывной волной также были повреждены 22 многоквартирных дома в Кубринске.
Пронину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и организации незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 217 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).