Между Петербургом и Екатеринбургом начнет курсировать двухэтажный поезд ФПК
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) собирается запустить между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом двухэтажный состав. Поезд, согласно планам, начнет курсировать между городами в декабре нынешнего года, заявил ТАСС глава ФПК Дмитрий Пегов в рамках XX форума «Транспорт России».
Маршрутная сеть двухэтажных поездов, по словам господина Пегова, сейчас насчитывает более 50 пар. Недавно они появились на маршрутах Москва — Ярославль и Москва — Саратов.
Глава ФПК напомнил, что государство ставит задачу повышать мобильность населения. Ее помогают решить двухэтажные составы, уверен господин Пегов.