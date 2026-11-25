Представитель продавца утверждает, что в строительство комплекса вложили около 800 млн руб. и что в здании выполнена эксклюзивная отделка, в том числе с использованием золота. Согласно объявлению, площадь здания на улице Цюрупы, 2Б составляет около 3,4 тыс. кв. м. В нем расположены гостиница на 40 номеров, банкетный зал и кухня в цокольном этаже. Земельный участок площадью 6,7 тыс. кв. м находится в собственности. На территории также есть отдельная котельная и парковка на 15 автомобилей.