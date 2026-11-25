В Курске продают ресторанно-гостиничный комплекс за 177 млн рублей
По данным Rusprofile, Сергей Мамоян также является учредителем курского сахарного производства ООО «Сенам». Компания зарегистрирована в марте 2000 года. Управляет предприятием директор Андрей Кушнерев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2025 году выросла более чем втрое — с 248 тыс. до 788 тыс. руб. Чистая прибыль сократилась с 3 до 2 тыс. руб.
Индивидуальный предприниматель Сергей Мамоян (по данным Rusprofile, в настоящее время две карточки ИП являются недействительными) обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением о собственном банкротстве в декабре 2024 года. В феврале 2025-го суд ввел процедуру реструктуризации долгов, а в ноябре того же года признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим утвердили Антона Стародубцева. Крупным кредитором господина Мамояна стал «Россельхозбанк», требования которого составили около 500 млн руб. без учета судебных расходов.
В рамках процедуры банкротства на торги выставили нежилые здания, земельный участок и оборудование на улице Ухтомского, 45 в Курске. В сентябре 2026-го победителем торгов стало местное ООО «Медоварня традиции предков» (учредитель — Андрей Штефан, общество занимается производством сидра и прочих плодовых вин), предложившее 86,7 млн руб. Господин Мамоян пытался оспорить результаты торгов, однако Арбитражный суд Курской области отказал в признании их недействительными.