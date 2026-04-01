Правительство дало дорогам рубля

Правительство РФ утвердило новый шестилетний план «дорожной деятельности». Объем финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог России до 2031 года составит 9,1 трлн руб. По решению правительства в «дорожную шестилетку» добавили обходы Оренбурга, Байкальска, Слюдянки, а также работы по расширению новых участков трасс М-5 «Урал» и Р-504 «Колыма». Вместе с тем, обратил внимание “Ъ”, сокращено финансирование программы госкомпании «Автодор» на текущий год. На ремонт и содержание федеральной дорожной сети до 2031 года включительно власти заложили на 1,85 трлн руб. меньше, чем необходимо по нормативам.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В условиях экономии бюджета ремонт и строительство дорог могут затянуться, в том числе и на новых территориях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 31 марта, объявил об утверждении правительством обновленного перечня мероприятий «по осуществлению дорожной деятельности». Речь идет о документе, в котором прописаны основные планы и расходы на строительство, ремонт и содержание автодорожной сети России. Первая «дорожная шестилетка» была утверждена еще в 2025 году с финансированием в 9,2 трлн руб. Затем документ несколько раз корректировался, и теперь подготовлен новый — с горизонтом планирования до 2031 года включительно. Финансирование составит 9,1 трлн руб.

Представляя документ на заседании правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о вызовах, которые стоят перед отраслью.

«В последние годы на 12% выросла автомобилизация населения и на 60% увеличилась интенсивность движения,— сказал он.— Высокое качество дорог повлияло на рост объемов грузовых перевозок, которые выросли на 11% по международным коридорам при общем снижении отправки железнодорожным и водным транспортом». В рамках нового плана дорожники всех уровней, отметил вице-премьер, будут заниматься в том числе «расшивкой узких мест на опорной сети и обеспечением бесшовной логистики».

Только в этом году, по словам господина Хуснуллина, планируется закончить строительство М-12 до Тюмени (за счет реконструкции ряда ранее существовавших федеральных дорог) и завершить реконструкцию (с расширением до шести полос) участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. В 2027 году власти собираются завершить строительство обходов Адлера и Мариуполя, следует из заявления Марата Хуснуллина.

В пресс-службе правительства добавили, что до конца 2031 года в рамках утвержденного плана планируется построить и реконструировать более 2 тыс. км федеральных и региональных дорог, в том числе участки М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», Р-21 «Кола», Р-22 «Каспий», А-181 «Скандинавия». В новый план включены новые обходы, в том числе Оренбурга, Слюдянки, Байкальска, а также реконструкция новых участков трасс М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш», Р-504 «Колыма».

Сравнив старую и новую версию правительственных планов, “Ъ” обратил внимание на то, что по ряду позиций финансирование дорог сократилось или смещено на более поздний срок.

Так, к примеру, на «программу деятельности» госкомпании «Автодор» (она утверждается отдельным документом) в 2026 году ранее было заложено 209,5 млрд руб., теперь — 188,8 млрд руб. На строительство и ремонт дорог по программе восстановления и социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместо 103,5 млрд руб. в 2026 году выделяется 95 млрд руб. Впрочем, начиная с 2027 года правительство собирается все же нарастить финансирование «Автодору» и дорожникам новых территорий.

На ремонт и содержание федеральной сети в текущем году правительство заложило 432 млрд вместо прежних 443 млрд руб., в 2027 году — 514 млрд вместо 534 млрд руб. Этих средств в любом случае будет недостаточно: об этом прямо говорится в опубликованном правительственном распоряжении №599-Р. Для федеральных дорог, напомним, существуют нормы финансирования содержания и ремонта. Исходя из них, общий объем недофинансирования этих работ в 2026–2031 годах составит 1,85 трлн руб. В предыдущей версии плана дефицит составлял 1,73 трлн руб. (см. “Ъ” от 13 апреля 2025 года).

Сократился также общий объем резервных средств, на который Росавтодор может претендовать для восполнения дефицита. Так, в прошлой версии «дорожной шестилетки» он составлял 850 млрд руб., в текущей — 390 млрд руб. В условиях ограниченного бюджета средства нужно тратить сначала на ремонт и содержание, а уже потом на все остальное, пояснял ранее “Ъ” научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. «Если дорогу запустить и вовремя не обслужить, потом ее дороже будет ремонтировать»,— отметил эксперт.

Иван Буранов