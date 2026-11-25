В Саратове задержали россиянина за попытку поджога полицейской машины
Он выполнял указание неизвестных, которые угрожали уголовным преследованием
Полиция в Саратове пресекла попытку поджога служебного автомобиля (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Инцидент произошел 25 ноября около пяти утра, сообщили в региональном ГУ МВД. Задержан 23-летний житель Ивановской области.
В полицию поступило сообщение о криках о помощи в одном из домов на Мурманском проезде, на место направили наряд патрульно-постовой службы. Информация о противоправных действиях не подтвердилась, но после проверки полицейские заметили у служебной машины мужчину, который обливал ее неизвестной жидкостью. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но его задержали.
Задержанный пояснил, что пытался поджечь автомобиль по указанию неизвестных, которые представились сотрудниками спецслужб и угрожали уголовным преследованием за передачу сведений запрещенной организации. По их же приказам, он забирал у граждан деньги в других регионах и переводил их неизвестным получателям.