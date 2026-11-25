В полицию поступило сообщение о криках о помощи в одном из домов на Мурманском проезде, на место направили наряд патрульно-постовой службы. Информация о противоправных действиях не подтвердилась, но после проверки полицейские заметили у служебной машины мужчину, который обливал ее неизвестной жидкостью. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но его задержали.