В Чувашии семьи участников СВО сохранят право получить жилье в случае их гибели
Кабинет министров Чувашии поддержал законопроект о сохранении жилищного права семей участников специальной военной операции в случае гибели бойцов. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Документ исключит возможность снятия родственников с учета нуждающихся в жилье из-за уменьшения состава семьи после гибели военнослужащего. Если семью уже сняли с учета по этой причине, ее восстановят.
Также размер предоставляемого жилья не смогут уменьшить из-за гибели участника СВО. При расчете общей площади будут учитывать детей погибшего, в отношении которых установлено его отцовство, а также его право на дополнительную жилплощадь.