За январь—сентябрь в регионе зарегистрировали 313 новых участников рынка. Прирост на Дону оказался более чем вдвое выше общероссийского: в целом по стране число автосервисов увеличилось на 3,93% — со 120 865 до 125 611. В годовом выражении, с октября 2025 года по октябрь 2026 года, рост в Ростовской области составил 413 организаций и индивидуальных предпринимателей, или 11,23%.