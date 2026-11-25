Число автосервисов в Ростовской области выросло на 8,3%
В Ростовской области на 1 октября работали боле 4 тыс. организации и индивидуальных предпринимателя, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобилей. С начала 2026 года их количество увеличилось на 8,3%, сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные Контур.Фокус».
За январь—сентябрь в регионе зарегистрировали 313 новых участников рынка. Прирост на Дону оказался более чем вдвое выше общероссийского: в целом по стране число автосервисов увеличилось на 3,93% — со 120 865 до 125 611. В годовом выражении, с октября 2025 года по октябрь 2026 года, рост в Ростовской области составил 413 организаций и индивидуальных предпринимателей, или 11,23%.
По темпам расширения рынка Ростовская область опередила другие крупные регионы юга. В Краснодарском крае, который сохраняет лидерство в округе по числу автосервисов, за девять месяцев показатель вырос на 3,4%. В самой Ростовской области по количеству таких организаций — 4 092 — регион занимает пятое место в России.
Больше автосервисов работают только в Москве (10 310), Московской области (8 798), Санкт-Петербурге (6 236) и Краснодарском крае (5 555), следует из исследования «Контур.Фокуса».