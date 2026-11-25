Территория выбрана для преобразований по итогам Всероссийского онлайн-голосования за общественные пространства, проходившего с 21 апреля по 12 июня 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его результатам в Ростовской области определили 57 территорий-победителей; парк поселка шахты «Октябрьская» вошел в утвержденный перечень объектов Гукова, подлежащих благоустройству в 2027 году.