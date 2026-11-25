Парк поселка шахты «Октябрьская» в Гукове благоустроят в 2027 году за 35 млн рублей
Парк поселка шахты «Октябрьская» в Гукове, расположенный на улице Куйбышева, 1а, благоустроят в 2027 году. На эти цели предусмотрено свыше 35 млн руб. Об этом в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем сообщил глава города Сергей Залиев, отвечая на вопрос жительницы о судьбе территории.
«Актуализация проектно-сметной документации уже выполнена. Документы для получения субсидии на благоустройство общественной территории направлены в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. В следующем году проект будет реализован», — рассказал градоначальник.
Территория выбрана для преобразований по итогам Всероссийского онлайн-голосования за общественные пространства, проходившего с 21 апреля по 12 июня 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его результатам в Ростовской области определили 57 территорий-победителей; парк поселка шахты «Октябрьская» вошел в утвержденный перечень объектов Гукова, подлежащих благоустройству в 2027 году.