Текущее состояние фасадов, заметил глава региона, диссонирует с исторической атмосферой проспекта. Для решения вопроса власти намерены взаимодействовать и с частными, и с муниципальными собственниками зданий. Часть исторических построек, в том числе объектов культурного наследия, находится на балансе министерства обороны РФ. «Мы даже финансировать не можем нормативно, но очень просим, чтобы они это в свой бюджет включили», — пояснил Слюсарь.