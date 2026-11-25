Фасады зданий вдоль Платовского проспекта в Новочеркасске приведут в порядок
Фасады зданий, расположенных вдоль Платовского проспекта в Новочеркасске, планируют привести в порядок. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил во время прямой линии «Разговор напрямую».
Текущее состояние фасадов, заметил глава региона, диссонирует с исторической атмосферой проспекта. Для решения вопроса власти намерены взаимодействовать и с частными, и с муниципальными собственниками зданий. Часть исторических построек, в том числе объектов культурного наследия, находится на балансе министерства обороны РФ. «Мы даже финансировать не можем нормативно, но очень просим, чтобы они это в свой бюджет включили», — пояснил Слюсарь.
Отдельной темой стало озеленение проспекта. В октябре 2025 года здесь вырубили 30 здоровых сосен, что вызвало широкий общественный резонанс. «Каждый раз, как вижу картинку Платовского проспекта в Новочеркасске, невольно вздрагиваю. Всегда вспоминаю тот ужас, когда ночью спилили эти деревья», — добавил губернатор.