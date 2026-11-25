Как ранее писал «Ъ», показания против главы региона дал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян, заключивший досудебное соглашение с Генпрокуратурой. По его словам, господину Чибису передавали наличные на общую сумму около 100 млн руб., а также организовали презентацию одной из его программ в качестве взятки.