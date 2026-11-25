Андрей Чибис не признал вину по делу о растрате и получении взятки
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не признает вину по предъявленным ему обвинениям в растрате и получении взятки. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил его адвокат Руслан Закалюжный. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте чиновника.
«Мы планируем обжаловать решение. Просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд не согласился»,— рассказал господин Закалюжный.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Андрея Чибиса в СИЗО на два месяца — до 23 января 2027 года. В тот же день следствие предъявило ему обвинение в двух эпизодах растраты и получении взятки. Как ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, один из эпизодов связан с хищением более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также с незаконными валютными операциями.
Губернатора задержали 23 ноября. Изначально дело касалось предполагаемого хищения бюджетных средств и незаконных валютных операций. Позже обвинение дополнили эпизодом о взятке: по версии следствия, она была передана в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб.
Как ранее писал «Ъ», показания против главы региона дал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян, заключивший досудебное соглашение с Генпрокуратурой. По его словам, господину Чибису передавали наличные на общую сумму около 100 млн руб., а также организовали презентацию одной из его программ в качестве взятки. Подробности — в материале «У Чибиса пошло по откатанной».