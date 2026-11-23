Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали за хищение на дороге
Вечером 23 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сделано это было в рамках уголовного дела о совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, а также п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (мошенничество и растрата, совершенные в особо крупном размере, и незаконный вывод средств за границу) УК РФ.
По версии следственного департамента МВД, руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян в 2022 году организовал преступную группу для хищения средств из областного бюджета и вывода их за границу с использованием подконтрольных компаний. Именно на переводах за рубеж, в том числе в Киргизию, попались фигуранты — расследование было начато ФТС, передано в региональное МВД, а после того как в нем появились чиновники — в центральный аппарат полицейского ведомства России.
Вторым фигурантом уголовного дела стал бизнесмен Оганес Шанкоян, компании которого, прежде всего строительные, участвовали в вызвавших вопросы проектах. Одна из них, «Северстрой», должна была за 130 млн руб. возвести в Мурманске центр поддержки талантливых детей и молодежи. Однако, получив аванс на сумму около 39 млн руб., работы не выполнила. Деньги же были перечислены другим компаниям бизнесмена под видом займов.
Второй эпизод дела связан с предполагаемым хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Часть средств, как и при строительстве центра, была выведена за границу.
Фигуранты, которых отправили в Москву, вначале категорически отрицали свою вину, а потом решили сотрудничать со следствием, дав в том числе показания о причастности к махинациям губернатора Чибиса.