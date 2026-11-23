По версии следственного департамента МВД, руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян в 2022 году организовал преступную группу для хищения средств из областного бюджета и вывода их за границу с использованием подконтрольных компаний. Именно на переводах за рубеж, в том числе в Киргизию, попались фигуранты — расследование было начато ФТС, передано в региональное МВД, а после того как в нем появились чиновники — в центральный аппарат полицейского ведомства России.