За вузами и научными организациями планируется закрепить исключительные права на разработки, созданные ими за счет бюджетных средств. Такую законодательную инициативу Минэкономики подготовило для решения проблемы низкого уровня коммерциализации открытий и изобретений. Также предлагается в обязательном порядке проводить аукционы при продаже исключительных прав. Начальная цена сделки будет определяться на рыночных условиях или специальными правилами — при этом стоимость продаваемых разработок может быть ниже расходов на их создание.