Минэкономики предложило закрепить за вузами права на разработки за счет бюджета
За вузами и научными организациями планируется закрепить исключительные права на разработки, созданные ими за счет бюджетных средств. Такую законодательную инициативу Минэкономики подготовило для решения проблемы низкого уровня коммерциализации открытий и изобретений. Также предлагается в обязательном порядке проводить аукционы при продаже исключительных прав. Начальная цена сделки будет определяться на рыночных условиях или специальными правилами — при этом стоимость продаваемых разработок может быть ниже расходов на их создание.
Минэкономики подготовило два законопроекта для повышения уровня коммерциализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные образовательными и научными бюджетными и автономными учреждениями за государственный счет. Сейчас, как сообщил 23 ноября в Совете федерации глава ведомства Максим Решетников, на вузы и научные организации приходится почти половина всех патентных заявок на изобретения, но коммерциализируется из них (то есть приносит доход) лишь 2%.
Проектами за научными и образовательными учреждениями предлагается закрепить исключительные права на такие РИД. Необходимость в этом объясняется имеющейся правовой неопределенностью. Сейчас такие исключительные права принадлежат государству, а вузы и научные организации (полностью зависимые от учредителя и собственника имущества) существенно ограничены в возможности распоряжения ими.