На федеральном уровне, сказал глава региона, сейчас согласовывается проект постановления правительства РФ о дополнительных мерах поддержки предприятий отрасли. Предложения готовились при участии властей Ростовской области и Краснодарского края и включают отсрочки по уплате налогов и арендных платежей за использование федеральной портовой инфраструктуры, а также мораторий на банкротство компаний. В условиях практически полной остановки отрасли, подчеркнул Слюсарь, ключевая задача — сохранить рабочие места: «Ввести меры поддержки по выплате хотя бы минимальной заработной платы, потому что содержать 7 тыс. человек, не имея источников дохода, длительный период времени невозможно. Это все равно приведет к каким-то печальным последствиям».