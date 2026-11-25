Убытки портовых компаний Дона из-за ограничений судоходства измеряются миллиардами рублей
Убытки портовых, судоходных и стивидорных компаний Ростовской области, понесенные на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, измеряются миллиардами руб. Об этом 25 ноября в ходе прямой линии «Разговор напрямую» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На федеральном уровне, сказал глава региона, сейчас согласовывается проект постановления правительства РФ о дополнительных мерах поддержки предприятий отрасли. Предложения готовились при участии властей Ростовской области и Краснодарского края и включают отсрочки по уплате налогов и арендных платежей за использование федеральной портовой инфраструктуры, а также мораторий на банкротство компаний. В условиях практически полной остановки отрасли, подчеркнул Слюсарь, ключевая задача — сохранить рабочие места: «Ввести меры поддержки по выплате хотя бы минимальной заработной платы, потому что содержать 7 тыс. человек, не имея источников дохода, длительный период времени невозможно. Это все равно приведет к каким-то печальным последствиям».
Областные власти готовы пойти навстречу бизнесу по налогам, поступающим в региональный бюджет, однако основную ставку в решении проблемы делают на федеральный центр: ситуацию губернатор неоднократно обсуждал с министром транспорта России и профильным вице-премьером. «Времени у нас, к сожалению, не так много, потому что предприятия в тяжелой ситуации находятся вот здесь и сейчас, помогать им нужно», — отметил он.
Сохранение портовой инфраструктуры, добавил Слюсарь, принципиально для экономики области — и не только с точки зрения налогов. «Она влияет на всю логистику. Благодаря именно ей мы продаем зерно, продаем уголь, продаем металлы, продаем продукцию машиностроения. Для нас сохранение этой инфраструктуры абсолютно принципиально важно», — резюмировал губернатор.