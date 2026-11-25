Три человека погибли в столкновении автомобилей на трассе «Новороссия» на Дону
В Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Kia Seltos погибли три человека. Авария произошла 25 ноября около 15:00 на 80-м километре автодороги, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Seltos. На месте погибли оба водителя и пассажир Kia.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства аварии.