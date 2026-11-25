В Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Kia Seltos погибли три человека. Авария произошла 25 ноября около 15:00 на 80-м километре автодороги, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.