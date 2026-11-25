Власти намерены создать еще 3 тысячи платных парковок в центре Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской области рассчитывает создать в исторической части Нижнего Новгорода платные парковки еще на 3 тыс. мест до 2030 года включительно. К их созданию планируют привлечь в том числе частных инвесторов, говорится в региональной программе развития транспорта.
Кроме того, разрабатывается проект сети перехватывающих парковок в городе поблизости от остановок общественного транспорта. При этом власти хотят предоставлять скидку на таких парковках до 100% тем, кто при перемещении от и до нее воспользовался общественным транспортом.
По итогам 2025 года всего в Нижнем Новгороде насчитывалось 110 платных парковочных зон почти на 5 тыс. мест.
По прогнозам властей, уровень автомобилизации в городе к концу 2033 года может вырасти до 500 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей, а дефицит парковочных мест — до 376 тыс. Каковы эти цифры сейчас, не указано.