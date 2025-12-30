Платных парковок в Нижнем Новгороде станет больше

Как сообщил на пресс-конференции глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, городская администрация ведет переговоры с концессионером «Мегафон» о новых местах для платных парковок. «Если мне изменяет память, то концессия предполагала наличие 6,9 тыс. платных парковочных мест в Нижнем Новгороде. Но в течение нескольких лет градостроительная ситуация менялась: какие-то места уходили в пешеходные зоны, часть в благоустройство, где-то понадобились изменения из-за требований транспортной безопасности. Сейчас в городе около 5 тыс. парковочных мест. Но есть запас, который мы предлагаем концессионеру под платное парковочное пространство, например, на площади Горького, части Совнаркомовской улицы, у пакгаузов», — сообщил мэр.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению Юрия Шалабаева, несмотря на то что штрафы от неоплаты автовладельцами платных парковок пока превышают доходы от них, нижегородцы постепенно привыкают пользоваться этой услугой. «Это постоянный процесс. Если штрафы не будут приходить один-два месяца, а в этом году был такой период из-за корректировки информационной системы, то люди очень быстро отвыкают, чтобы платить. Сейчас поступления от платных парковок растут, и пропорция (между оплатой и штрафами -Ъ) меняется», — добавил мэр.

В пресс-службе «Мегафона» отметили, что для компании развитие городских парковок не только бизнес, но в первую очередь социальный проект, в том числе направленный на решение задачи пропускной способности улиц. Сейчас в Нижнем Новгороде функционирует 112 платных парковочных зон. «Мы продолжаем работу над сервисами оплаты, чтобы сделать процесс более комфортным для автомобилистов. В сентябре запустили новое, более удобное приложение RuParking. Кроме того, совместно с администрацией города мы прорабатываем вопрос увеличения срока оплаты парковок. Мы постоянно находимся в диалоге с администрацией и открываем новые зоны там, где это больше всего востребовано», — сообщили в компании, добавив, что количество активных пользователей парковочного пространства с начала 2025 года выросло более чем на 10%.

Иван Сергеев