В Уфе из-за повреждения кабеля встали трамваи
В 14:00 в Уфе приостановили движение трамваев по 5 и 16 маршрутам из-за повреждения силового кабеля и отключения тяговой подстанции , сообщает управление транспорта и связи мэрии.
Аварийные бригады МУП УфаГЭТ ищут поврежденный участок для ремонта. Если подача электроэнергии не восстановится до 5 часов утра 26 ноября, то с 5:30 изменится схема движения.
Маршрут 5 будет ехать от депо имени Зорина до остановки «Госцирк», а маршрут 16 — до остановки «Санаторий Зеленая роща».
О завершении ремонтных работ сообщат дополнительно.