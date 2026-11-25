«Электросети Кубани» направят 707 млн рублей на новую ЛЭП для Новороссийска
Линия может разгрузить отдельные участки и дать мощность новым потребителям
АО «Электросети Кубани» разыграло контракт почти на 707 млн руб. на строительство 15-километровой линии 110 кВ к подстанции «Лучистая» в Новороссийске. Линия свяжет ее с действующей сетью между подстанциями «Кирилловская» и «Солнечная». Заявки на аукцион принимают до 10 декабря, итоги планируют подвести 25 декабря. Это часть более крупного проекта: отдельные закупки охватывают фундаменты и опоры, рекультивацию и работы с краснокнижными растениями. Карточка закупки опубликована в ЕИС.
«Кирилловская» — ключевой питающий центр городской сети. По схеме, опубликованной администрацией Новороссийска, город получает электроэнергию от подстанции 220/110/35/6 кВ «Кирилловская», соединенной линией 220 кВ с подстанцией «Крымская». Иными словами, новая линия не строит собственный источник генерации: она создает дополнительное звено доставки энергии от уже подключенной энергосистемы к потребителям. «Солнечная» — существующая подстанция 110 кВ, к линии между ней и «Кирилловской» подключат «Лучистую».
Подстанцию «Лучистая» открыли в апреле 2025 года в селе Мысхако, в Южном районе города. На ней установили два трансформатора по 16 МВА. Энергетики называли ее крупнейшим питающим центром «Электросетей Кубани» и рассчитывали с ее помощью улучшить электроснабжение активно развивающегося района. Новая линия нужна, чтобы подать к ней энергию на напряжении 110 кВ от сети «Кирилловской» и «Солнечной» и включить в городскую систему высокого напряжения.
Потребность в усилении сети видна и в муниципальных документах: там сказано, что практически все городские подстанции 35–110 кВ перегружены, а возможности присоединять новые нагрузки частично исчерпаны. Дополнительная линия может разгрузить отдельные участки и дать мощность новым потребителям, прежде всего в южной части Новороссийска.
Проект входит в инвестиционную программу сетевой компании и связан с договором технологического присоединения 2019 года. Техническое задание указывало период реализации 2021–2027 годов; краевой приказ установил для трассы публичный сервитут на 49 лет. Новая линия должна укрепить подачу мощности к «Лучистой», но масштаб улучшения для всего города станет понятен только после ввода объекта и оценки того, какие нагрузки он фактически снимет с существующих сетей.
Перебои в городе происходят регулярно. Среднее время устранения аварий сократилось с 3,9 до 3,2 часа. Отдельные крупные аварии затрагивали десятки тысяч жителей: в октябре 2025 года неисправность на подстанции «Северо-Западная» оставила без света около 100 тыс. человек в трех районах города. Летом 2024 года на фоне высокой нагрузки власти вводили веерные отключения в центре, чтобы избежать масштабной аварии.