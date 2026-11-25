Подстанцию «Лучистая» открыли в апреле 2025 года в селе Мысхако, в Южном районе города. На ней установили два трансформатора по 16 МВА. Энергетики называли ее крупнейшим питающим центром «Электросетей Кубани» и рассчитывали с ее помощью улучшить электроснабжение активно развивающегося района. Новая линия нужна, чтобы подать к ней энергию на напряжении 110 кВ от сети «Кирилловской» и «Солнечной» и включить в городскую систему высокого напряжения.