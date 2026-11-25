В Оренбуржье суд отказал в УДО пожизненно осужденному убийце шести человек
Осужденный просил об УДО из-за тяжелого заболевания
Прокуратура Оренбуржья выступила против удовлетворения ходатайства об УДО осужденного на пожизненное заключение за убийство шести человек. Преступник ранее заявлял, что не может находиться в колонии из-за тяжелого заболевания. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном ведомстве «Ъ-Волга» сообщили, что речь идет о Владимире Бедросове. Приговор ему вынес Московский городской суд в июне 2001 года. В октябре 1997 года преступник вместе с членами своей банды ворвался в чужой дом, чтобы украсть крупную сумму денег.
Нападавшие пытали жителей и выяснили, что деньги хранятся у сестры главы семьи. Члены банды убили двух несовершеннолетних детей и супругу хозяина жилья, а после направились к сестре, забрали ценности и расправились с остальными потерпевшими. До задержания Бедросов скрывался за пределами РФ.
Заключенный указал в ходатайстве, что имеет тяжелое заболевание, которое мешает ему дальше пребывать в колонии. Однако медицинская комиссия опровергла это.
В прокуратуре сообщили, что за время нахождения в колонии он получил 37 взысканий за нарушение порядка. Суд поддержал доводы прокуратуры и отказал Бедросову в условно-досрочном освобождении.