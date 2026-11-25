В надзорном ведомстве «Ъ-Волга» сообщили, что речь идет о Владимире Бедросове. Приговор ему вынес Московский городской суд в июне 2001 года. В октябре 1997 года преступник вместе с членами своей банды ворвался в чужой дом, чтобы украсть крупную сумму денег.