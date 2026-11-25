В Липецке у осужденного конфисковали автомобиль за перевозку гранаты в бардачке
Октябрьский районный суд Липецка приговорил 22-летнего местного жителя к двум годам колонии общего режима за перевозку и передачу ручной гранаты. Также фигуранту назначили штраф в размере 20 тыс. руб. и постановили конфисковать в доход государства автомобиль Hyundai Solaris, использованный при совершении преступления. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По версии следствия, в июне 2026-го липчанин, подрабатывая водителем такси, получил заказ на поездку в Рязанскую область. Там один из пассажиров подарил водителю ручную гранату со взрывателем. Осужденный положил предмет в бардачок автомобиля и перевез его в Липецк. У центрального входа в гипермаркет мужчина передал гранату двоюродному брату, который хранил ее в выдвижном ящике кухонного гарнитура в своей квартире. Впоследствии взрывное устройство обнаружили и изъяли правоохранители.
Липчанину вменили незаконные приобретение, передачу, хранение и перевозку взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
В середине сентября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Липецке оперуполномоченные регионального УМВД совместно с сотрудниками УФСБ при участии Росгвардии пресекли деятельность пятерых участников организованной группы торговцев оружием и взрывными устройствами в возрасте от 35 до 50 лет. Установлена причастность фигурантов к десяти эпизодам преступлений.