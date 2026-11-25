По версии следствия, в июне 2026-го липчанин, подрабатывая водителем такси, получил заказ на поездку в Рязанскую область. Там один из пассажиров подарил водителю ручную гранату со взрывателем. Осужденный положил предмет в бардачок автомобиля и перевез его в Липецк. У центрального входа в гипермаркет мужчина передал гранату двоюродному брату, который хранил ее в выдвижном ящике кухонного гарнитура в своей квартире. Впоследствии взрывное устройство обнаружили и изъяли правоохранители.