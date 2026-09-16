Пятерых торговцев автоматами и гранатами арестовали в Липецкой области

В Липецке оперуполномоченные управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с сотрудниками областного УФСБ при участии Росгвардии пресекли деятельность пятерых участников организованной группы торговцев оружием и взрывными устройствами в возрасте от 35 до 50 лет. Установлена причастность фигурантов к десяти эпизодам преступлений. Все задержанные отправлены судом под стражу. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Троих фигурантов, пытавшихся продать ручную гранату и автомат Калашникова с 12 патронами, задержали с поличным в гараже частного домовладения во время «контрольной закупки». Также задокументированы факты преступной деятельности двух братьев, которые, по данным следствия, входят в криминальный синдикат и в декабре 2025 года продали жителю Воронежской области автомат Калашникова, две оборонительные гранаты (одна — иностранного производства), запалы и взрыватель. Вооружение было изъято правоохранителями.

При обысках по местам жительства задержанных были обнаружены еще четыре автомата Калашникова, ручные осколочные гранаты, взрыватели и более 100 патронов.

«Баллистическая экспертиза подтвердила, что все найденные оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы и производства взрывов»,— уточнили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия, боеприпасов и взрывчатки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 222 УК РФ и ч. 5 ст. 222.1 УК РФ, до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно). Уголовное дело в отношении жителя Воронежской области, купившего автомат, выделено в отдельное производство.

«В настоящее время устанавливаются каналы поставки оружия в регион и возможные соучастники задержанных»,— добавили в УМВД по Липецкой области.

Правоохранители также опубликовали оперативные кадры задержания торговцев оружием:

На этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в 43 регионах России ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 человек, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их продаже. В Черноземье, помимо Липецкой области, «черные оружейники» были задержаны в Белгородской, Воронежской, Курской, и Орловской областях.

Денис Данилов