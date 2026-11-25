Массированная атака БПЛА затронула два района Самары и Сызрань
Погиб один человек, повреждены жилые дома и промышленные предприятия
В результате атаки вражеских беспилотников в среду были повреждены жилые дома и инфраструктура в Куйбышевском и Ленинском районах Самары. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации.
В Самаре от атаки БПЛА пострадали шесть многоквартирных жилых домов и частный сектор: часть жителей осталась без тепла, света и газа. Одновременно с этим вражеские дроны совершили налет на предприятия в Сызрани, объектам причинен незначительный ущерб.
Повреждения устраняют экстренные службы. Создан оперативный штаб. Работает горячая линия.
Всего ночью и утром над Самарской областью были сбиты 145 беспилотников. Погиб один местный житель. Его семье выплатят материальную помощь.
В некоторых школах Куйбышевского района Самары отменили уроки в первую смену. В районных детсадах работают дежурные группы.