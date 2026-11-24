Вместе с Megaspeed в черный список попали шесть связанных с ней компаний в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Теперь для поставок американских технологий и чипов этим компаниям потребуется дополнительная лицензия, в выдаче которой им с высокой степенью вероятности откажут. Расследование в отношении Megaspeed велось с 2024 года. Власти США выясняли, не помогала ли компания китайским клиентам получать доступ к американским чипам для ИИ в обход запретов, введенных в 2022 году.