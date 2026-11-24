Сингапурского партнера Nvidia внесли в черные списки Минторга США
Министерство торговли США внесло в черный список базирующуюся в Сингапуре компанию Megaspeed International, делового партнера Nvidia. Как следует из официального уведомления на сайте министерства, Megaspeed подозревается в обходе экспортных ограничений на поставки в Китай чипов для ИИ.
Вместе с Megaspeed в черный список попали шесть связанных с ней компаний в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Теперь для поставок американских технологий и чипов этим компаниям потребуется дополнительная лицензия, в выдаче которой им с высокой степенью вероятности откажут. Расследование в отношении Megaspeed велось с 2024 года. Власти США выясняли, не помогала ли компания китайским клиентам получать доступ к американским чипам для ИИ в обход запретов, введенных в 2022 году.
Включению Megaspeed в черный список предшествовал скандал из-за выявленных романтических связей между главой Nvidia Дженсеном Хуангом и бывшим руководителем Megaspeed Элис Хуанг. Американская разведка заподозрила ее в работе на китайские спецслужбы. В Megaspeed заявили, что компания ведет законный бизнес и соблюдает все экспортные требования США.
Власти Сингапура сообщили, что ведут собственное расследование в отношении Megaspeed по поводу возможного нарушения компанией законов страны. Кроме того, Сингапур провел расследование в отношении Элис Хуанг. По словам премьера Лоренса Вонга, поводов для уголовного преследования выявлено не было.