Согласно Rusprofile, ООО «Авангард» зарегистрировано в 2011 году в Москве. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Гендиректор — Рустам Карибов, он же владеет 100% доли в уставном капитале. По итогам 2025 года выручка компании составила 280 млн руб. (рост на 9%), чистый убыток — 58 млн руб.

ООО «Воронежский трансформатор» (до 2022 года ООО «Сименс энергетика трансформаторы») зарегистрировано в индустриальном парке Масловский в Новоусманском районе Воронежской области в 2009 году. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Уставный капитал — 170,5 млн руб. 100% долей принадлежат зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды) фирме RAO Intertech B.V. Гендиректор — Игорь Иванов. По итогам 2025-го получило чистую прибыль в 1,04 млрд руб., что на 30,9% меньше, чем в 2024-м (1,51 млрд руб.). Выручка компании выросла с 7,55 млрд до 9,01 млрд руб. (+19,3%).