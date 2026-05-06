«Воронежский трансформатор» взыскал 165 млн убытков с московского юрлица Siemens

Арбитражный суд Калужской области удовлетворил два иска ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее предприятие немецкого холдинга Siemens Energy, сейчас принадлежит «Интер РАО») к московскому ООО «Сименс мобильность» (контролируется германским «Сименс мобилити ГМБХ»). С ответчика решено взыскать убытки в размере 164,8 млн руб., 9,2 млн китайских юаней, 647,3 тыс. евро и 64,1 тыс. долларов США. Всю иностранную валюту нужно перечислить истцу в рублях по курсу Центробанка на дату платежа. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе «Воронежского трансформатора» «Ъ-Черноземье» сообщили, что предприятие понесло убытки из-за одностороннего расторжения договоров поставки представителями ООО «Сименс мобильность». Их взыскание полностью удовлетворено судебными решениями, поэтому новые иски не планируются.

Оба иска были поданы три года назад — в апреле 2023 года. По первому «Воронежский трансформатор» требовал 179,1 млн руб., 8,7 млн китайских юаней, 555,2 тыс. евро и 64,1 тыс. долларов США.

В декабре 2024 года производство по делу приостанавливалось для проведения экспертизы. В рамках нее требовалось определить, может ли «Воронежский трансформатор» требовать возмещения убытков по договорам на производство тяговых трансформаторов от 2012–2021 годов. Также нужно было проверить сумму потенциального возмещения в валюте соглашений. Рассмотрение дела было возобновлено в ноябре 2025-го. После этого рублевые требования были уточнены до 148,5 млн руб. В итоге иск удовлетворили полностью.

По второму заявлению «Воронежский трансформатор» добивался взыскания 49,2 млн руб., 504 тыс. китайских юаней и 92,1 тыс. евро. Эти суммы истец посчитал убытками из-за одностороннего расторжения договора от 2013 года. В ноябре 2024 года дело приостановили для проведения экспертизы, в декабре 2025-го производство было возобновлено. После этого суд удовлетворил ходатайство истца об уточнении рублевых требований до 16,3 млн руб.

Предметом упомянутого договора является поставка тягового трансформатора для электропоезда «Ласточка» структуры холдинга «Синара — Транспортные машины», которая привлечена к делу в качестве третьего лица. Представители ООО «Сименс мобильность» уведомили «Воронежский трансформатор» об одностороннем расторжении договора в ноябре 2022 года. Спустя две недели воронежское предприятие ответило, что согласно на это при возмещении убытков, возникших из-за покупки материалов для исполнения обязательств. Впоследствии истец направил ответчику соответствующую досудебную претензию. Отсутствие ответа на нее стало поводом для обращения в суд.

По итогам 2025 года «Воронежский трансформатор» сократил чистую прибыль на 30,9%: с 1,51 млрд до 1,04 млрд руб. Выручка компании при этом выросла на 19,3%: с 7,55 до 9,01 млрд руб.

Алина Морозова