Очень сильный снег прогнозируется в Свердловской области 26 ноября
На территории Свердловской области завтра, 26 ноября, ожидаются очень сильные снегопад и гололед, предупредили в региональном МЧС. Такие погодные явления прогнозируются на протяжении ночи и дня.
По данным Уральского гидрометцентра, снегопад на Средний Урал принесет циклон — ожидаются осадки до 12-20 мм, что составит от 30% до 60% месячной нормы. Он начнется на крайнем юге региона во второй половине ночи, а днем распространится на центральные и северные районы. Чуть меньше снега выпадет на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке области.
Температура в регионе в течение суток составит 0°..-5°, ночью на севере -4°..-9°, в Екатеринбурге ночью -4°..-9°, днем -2°..-7°. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Снегопады продолжатся и в следующие дни.