По данным Уральского гидрометцентра, снегопад на Средний Урал принесет циклон — ожидаются осадки до 12-20 мм, что составит от 30% до 60% месячной нормы. Он начнется на крайнем юге региона во второй половине ночи, а днем распространится на центральные и северные районы. Чуть меньше снега выпадет на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке области.