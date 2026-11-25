— Андрей, я всегда ценил Ваш искренний интерес к истории. С теплотой вспоминаю финал «Умников и умниц» в Великом Новгороде. Там это проявилось особенно ярко. Вы руководили Новгородской землей — местом, где начиналась российская государственность. Мне запомнилось, как увлеченно Вы говорили с ребятами об истории и как внимательно их слушали. Умение общаться с молодыми людьми на равных — качество, которое я особенно ценю. Сегодня Вы отвечаете за развитие транспортной системы всей страны. Это непростая работа, в которой важно не только принимать решения, но и слышать людей. Уверен, что это качество помогает Вам и сейчас. Желаю Вам здоровья, сил, интересных встреч и удачи во всех делах. С днем рождения!