ЕС готовит саммит для обсуждения 22-го пакета санкций против России
Руководство ЕС завершает подготовку к специальному саммиту Евросоюза, намеченному на 26–27 ноября. Одним из главных вопросов станет обсуждение 22-го пакета санкций против России, который будет принят в декабре.
Согласовывая новые рестриктивные меры против РФ, Брюссель отклонил предложение провести в Москве двусторонние консультации по европейской безопасности, настаивая на участии только в многостороннем формате переговоров по Украине. В свою очередь, в МИД РФ заявили о том, что ЕС превращается во «второе НАТО».
«Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине»,— предупредила фон дер Ляйен, в рамках 22-го пакета санкций предложив отключить от SWIFT еще 60 российских банков, запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовый режим для обычных россиян.
Новый санкционный пакет в числе прочих мер предусматривает ограничения для криптовалютных и платежных платформ, для более 70 морских судов, которые ЕС относит к «теневому флоту», запрет на обслуживание российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электроэнергетику, а также на страхование танкеров в России.