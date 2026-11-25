Согласовывая новые рестриктивные меры против РФ, Брюссель отклонил предложение провести в Москве двусторонние консультации по европейской безопасности, настаивая на участии только в многостороннем формате переговоров по Украине. В свою очередь, в МИД РФ заявили о том, что ЕС превращается во «второе НАТО».