Контрольно-ревизионное управление мэрии Уфы возглавил Руслан Султанов
Начальником контрольно-ревизионного управления администрации Уфы назначен Руслан Султанов, сообщил на оперативном совещании в мэрии первый вице-мэр Сергей Кожевников.
Руслан Султанов родился в 1981 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Большую часть трудовой деятельности он посвятил службе в органах прокуратуры. В последнее время работал начальником отдела по работе с обращениями граждан управления документационного и организационного обеспечения администрации города.
Ранее контрольно-ревизионного управление мэрии Уфы возглавлял Денис Арслангареев. В октябре он стал фигурантом уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни главы Башкирии Радия Хабирова.