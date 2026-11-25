Руслан Султанов родился в 1981 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Большую часть трудовой деятельности он посвятил службе в органах прокуратуры. В последнее время работал начальником отдела по работе с обращениями граждан управления документационного и организационного обеспечения администрации города.