Радию Хабирову помог смартфон адвоката

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Башкирии Радия Хабирова. 21 сентября господин Хабиров сообщил в республиканское управление СКР о нарушении неприкосновенности его частной жизни. Подозреваемыми в соответствующем расследовании уже на следующий день стали бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, его подчиненный, два адвоката и некие неустановленные лица. Предполагаемое преступление помогли раскрыть один из защитников и его смартфон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 137 УК РФ) возбудил начальник регионального СУ СКР генерал-майор юстиции Владимир Архангельский, передав его во второй отдел по расследованию особо важных дел управления. По данным “Ъ”, его фигурантами являются бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, его адвокаты Марат Самойлов и Рената Гареева, бывший начальник Контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Денис Арслангареев, а также неустановленные лица.

По мнению следствия, в апреле—сентябре текущего года подозреваемые собирали информацию о частной жизни участников уголовного дела, возбужденного в отношении Ратмира Мавлиева. Как ранее сообщал “Ъ”, бывший мэр Уфы был задержан весной текущего года по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и 286 УК). По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus. Ратмир Мавлиев вину не признает.

Руководили группой, полагают в СКР, Ратмир Мавлиев и некое неустановленное лицо. Марат Самойлов и Рената Гареева якобы обеспечивали коммуникацию между ними и другими безымянными соучастниками.

Следователи установили, что подозреваемые «из мести» главе Башкирии, который выявил нарушения в деятельности мэрии Уфы в бытность мэром города Ратмира Мавлиева, незаконно собирали сведения о чего частной жизни для последующего шантажа. Удалось ли фигурантам добыть какую-либо информацию, компрометирующую господина Хабирова, неизвестно.

По всей видимости, под нарушениями в мэрии имеются в виду незаконные поездки судей из Татарстана, трудоустроенных в республике после назначения в 2023 году Раиля Шайдуллина председателем Верховного суда Башкирии, в автомобилях администрации Уфы в Москву и Казань. После увольнения Ратмира Мавлиева с должности сити-менеджера, Контрольно-счетная палата Уфы насчитала «неправомерное расходование бюджетных средств» в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн руб. Последние недели Радий Хабиров регулярно поднимает эту тему, требуя передать автопарк мэрии, задействованный в незаконных перевозках, в фонд «Защитники Отечества». Обычно такая конфискация осуществляется по искам прокуроров в отношении водителей, повторно управляющих транспортом в нетрезвом виде.

О возможном преступлении в отношении главы республики стало известно после задержания Марата Самойлова по подозрению во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Господин Самойлов признал свою вину и начал активно сотрудничать со следствием. Об этом на совещании правительства республики 21 сентября публично рассказал сам глава Башкирии, цитируя протокол допроса адвоката.

Радий Хабиров, в частности, сообщил, что улики в совершении преступления нашлись в смартфоне Марата Самойлова.

Из анализа переписки в мессенджерах и последующих признательных показаний самого адвоката следовало, что поиском компромата на главу региона занимались несколько человек. Среди них господин Хабиров тогда, помимо Ратмира Мавлиева и двух его адвокатов, назвал председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина, экс-прокурора республики Игоря Пантюшина и Рафила Мавлиева — отца экс-мэра Уфы. Адвокаты передавали поручения Ратмиру Мавлиеву, который, находясь под следствием, не имел права пользоваться телефоном и компьютером, от Абзыя (дядя на татарском языке) или Товарища — председателя ВС Башкирии Раиля Шайдуллина. Игорь Пантюшин в переписках имел «позывной» ПИС или Сосед. Ратмира Мавлиева, рассказывал господин Хабиров, называли Студентом или Мальчиком.

«Эти сопливые, грязные носы получат по морде»,— пригрозил господин Хабиров в финале очередного совещания кабмина республики 23 сентября, сообщив о возбуждении уголовного дела по его заявлению.

Булат Баширов, Уфа