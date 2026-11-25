«Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли льготная ипотека стать точкой входа для более широкой аудитории на рынок курортной недвижимости. Если покупатели, изначально ориентированные на объекты в пределах установленного кредитного лимита, начнут рассматривать предложения более высокого ценового сегмента, это будет свидетельствовать о расширении интереса к рынку в целом. В таком случае эффект программы не ограничится дополнительными продажами в рамках льготного кредитования, а станет одним из факторов развития курортного рынка недвижимости Крыма»,— резюмирует Алексей Балыкин.