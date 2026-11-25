Эксперт: эффект от льготной ипотеки в Крыму оживит рынок дорогостоящего жилья
Программа льготной ипотеки под 8% годовых, которая стартовала в Крыму и Севастополе в ноябре, прежде всего поддержит спрос на новостройки эконом- и комфорт-класса в равнинной части Крыма. Об этом «Ъ — Кубань-Черноморье» сообщил гендиректор девелоперской компании «Верен» Алексей Балыкин. По оценке эксперта, для более дорогих проектов на Южном берегу Крыма ожидается косвенный эффект: часть покупателей, изучавших ранее рынок недвижимости полуострова, при сравнении предложений рассмотрит варианты на побережье.
«Снижение процентной ставки уменьшает кредитную нагрузку, однако само по себе не решает вопрос доступности объекта. При максимальной сумме займа 8 млн руб. покупателю квартиры стоимостью 12 млн потребуется не менее 4 млн руб. собственных средств, поэтому эффект от программы будет неоднородным: в одних проектах она может обеспечить заметный прирост спроса, в других ее влияние окажется ограниченным»,— отмечает господин Балыкин.
Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на соцсети главы Крыма Сергея Аксенова, льготная ипотечная программа со ставкой 8% годовых распространяется на полуострове на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб., а первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости жилья. Оформить кредит сможет любой гражданин России независимо от места проживания и регистрации. Главное условие — заемщик не должен был ранее получать кредиты по другим федеральным ипотечным программам. Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора. Программа действует с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.
По мнению Алексея Балыкина, влияние программы может выйти за пределы сегмента недвижимости, непосредственно подходящей под условия льготного кредитования, а снижение стоимости заемных средств способно стать дополнительным фактором интереса к курортному рынку в целом. Он также отмечает, что оценивать результативность новой программы следует не только по количеству сделок с использованием льготной ипотеки — не менее важными индикаторами станут динамика обращений со стороны иногородних покупателей, число просмотров объектов и изменение структуры спроса по ценовым сегментам.
«Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли льготная ипотека стать точкой входа для более широкой аудитории на рынок курортной недвижимости. Если покупатели, изначально ориентированные на объекты в пределах установленного кредитного лимита, начнут рассматривать предложения более высокого ценового сегмента, это будет свидетельствовать о расширении интереса к рынку в целом. В таком случае эффект программы не ограничится дополнительными продажами в рамках льготного кредитования, а станет одним из факторов развития курортного рынка недвижимости Крыма»,— резюмирует Алексей Балыкин.
О том, какую доходность в Крыму и Краснодарском крае сулят проекты курортной недвижимости — читайте в материале «Экономика побережья».