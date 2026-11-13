В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8% годовых
В Крыму и Севастополе начала действовать льготная ипотечная программа со ставкой 8% годовых. Она распространяется на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., а первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости жилья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Правительство России расширило условия федеральной программы льготной ипотеки, включив в нее Республику Крым и Севастополь. Ранее такая возможность в этих регионах не действовала.
Оформить кредит сможет любой гражданин России независимо от места проживания и регистрации. Главное условие — заемщик не должен был ранее получать кредиты по другим федеральным ипотечным программам.
Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора. Программа действует с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.
По словам Сергея Аксенова, решение о распространении льготной ипотеки на Крым и Севастополь должно повысить доступность жилья для россиян. Также программа призвана поддержать жилищное строительство и реализацию действующих строительных проектов.
Льготная ипотека в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует с 2023 года. Кроме того, программа доступна в Курской и Белгородской областях.
За время действия программы в этих регионах выдали 16,3 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 83,5 млрд руб.