В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8% годовых

В Крыму и Севастополе начала действовать льготная ипотечная программа со ставкой 8% годовых. Она распространяется на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., а первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости жилья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.