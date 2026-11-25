Новость о расследовании в отношении Цзинина стала в Китае сенсацией. К утру среды хештег «Чэнь Цзинин под следствием» набрал на китайской платформе микроблогов Weibo более 240 млн просмотров, и большинство комментариев под этим постом выражали шок и недоумение. В 2022 году Чэнь Цзинин вошел в состав Политбюро и был назначен главой партийной организации Шанхая, финансового центра страны. Это не только один из ключевых партийных постов в Китае — часто должность нередко становилась трамплином для перехода на высшие руководящие должности.