В КНР начали антикоррупционное расследование против главы парторганизации Шанхая
О начале расследования в отношении Чэнь Цзинина государственное информагентство «Синьхуа» сообщило во вторник вечером. Согласно его формулировке, партийного деятеля подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и законодательства», что в китайском политическом лексиконе является синонимом коррупции. Расследованием занимаются Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (это главный антикоррупционный орган Китая) и Национальная комиссия по надзору.
Новость о расследовании в отношении Цзинина стала в Китае сенсацией. К утру среды хештег «Чэнь Цзинин под следствием» набрал на китайской платформе микроблогов Weibo более 240 млн просмотров, и большинство комментариев под этим постом выражали шок и недоумение. В 2022 году Чэнь Цзинин вошел в состав Политбюро и был назначен главой партийной организации Шанхая, финансового центра страны. Это не только один из ключевых партийных постов в Китае — часто должность нередко становилась трамплином для перехода на высшие руководящие должности.