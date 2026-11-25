Депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Липецка
На 20-й сессии депутаты Липецкого городского совета в двух чтениях утвердили очередные поправки в главный финансовый документ облцентра на 2026 год. В результате изменений доходы составляют свыше 24,2 млрд руб., а расходы — 25,4 млрд руб. с дефицитом в размере порядка 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Как доложила на заседании главный финансист мэрии Татьяна Григорова, общий объем доходов и расходов казны увеличился на 143 млн руб. Из них 135,6 млн руб. город получил из вышестоящих бюджетов, а 6,7 млн руб. составили собственные неналоговые доходы.
Дополнительные средства и перераспределение внутри бюджета направлены:
на единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны, — 110 млн руб.;
на безопасность городской инфраструктуры и защиту от БПЛА — 367,5 млн руб.;
на стабильное обеспечения теплом (МУП «Липецктеплосеть») — 56,8 млн руб.;
на ликвидацию несанкционированных свалок — 5,2 млн руб.
Неделю назад «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкий горсовет для рассмотрения депутатами поступил проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы городской казны в следующем году запланированы на уровне 20,4 млрд руб., расходы — 20,6 млрд руб., а дефицит — 200 млн руб. Безвозмездные поступления в бюджет составят 11,1 млрд руб. Итоговые общественные обсуждения по новому бюджету планируются 8 декабря.