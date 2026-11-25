На 20-й сессии депутаты Липецкого городского совета в двух чтениях утвердили очередные поправки в главный финансовый документ облцентра на 2026 год. В результате изменений доходы составляют свыше 24,2 млрд руб., а расходы — 25,4 млрд руб. с дефицитом в размере порядка 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.