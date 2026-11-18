В Липецкий горсовет для рассмотрения депутатами поступил проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В соответствии с проектом доходы городской казны в следующем году запланированы на уровне 20,4 млрд руб., расходы — 20,6 млрд руб., а дефицит — 200 млн руб. Безвозмездные поступления в бюджет составят 11,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.