Дефицит бюджета Липецка в 2027 году запланирован в размере 200 млн рублей
В Липецкий горсовет для рассмотрения депутатами поступил проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В соответствии с проектом доходы городской казны в следующем году запланированы на уровне 20,4 млрд руб., расходы — 20,6 млрд руб., а дефицит — 200 млн руб. Безвозмездные поступления в бюджет составят 11,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
В расходной части бюджета основная доля приходится на сферу образования — 12,5 млрд руб., или более 60% всех расходов. Кроме того, предусмотрено:
на национальную экономику — 2,6 млрд руб.;
на ЖКХ — 1,8 млрд руб.;
на общегосударственные вопросы — 1,6 млрд руб.;
на культуру — 800 млн руб.;
на физкультуру и спорт — 700 млн руб.;
на социальную политику — 500 млн руб.
«Уже на ближайшей сессии будет дан старт публичным слушаниям, итоговые общественные обсуждения по новому бюджету планируются 8 декабря», — заявила председатель горсовета Евгения Фрай.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что проектом закона Белгородской области о региональном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов предусмотрен последовательный рост объемов дорожного фонда. В соответствии с документом в 2027 году он должен составить 12,7 млрд руб., в 2028-м — увеличиться на 33,8 млн руб., а в 2029-м — превысить 13,2 млрд руб.