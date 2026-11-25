Пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставляют питание и воду. За помощью в пути можно обратиться к начальнику поезда или проводникам. Информацию о движении составов можно получить по телефонам горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.