Поезда «Таврия» в Крым задерживаются из-за непогоды в Рязанской области
В Крыму и на других направлениях задерживаются поезда «Таврия» из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области, где упавшие деревья повредили линии электропередачи. По состоянию на 9:00 мск 25 ноября опоздание отдельных составов достигало 11 часов, передает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
В Крым с задержкой следуют поезд №7 Санкт-Петербург—Керчь и поезд №92 Москва—Керчь, отправившиеся 24 ноября. Оба состава отстают от графика на 4,5 часа.
Из Крыма задерживаются поезд №28 Керчь—Москва, отправившийся 23 ноября, с опозданием на 11 часов, поезд №8 Керчь—Санкт-Петербург — на 8,5 часа, а также еще один состав №92 Керчь—Москва — на девять часов.
Кроме того, с задержкой следуют поезд №170 Москва—Минеральные Воды, отправившийся 24 ноября,— на четыре часа, и поезд №172 Новороссийск—Москва — на девять часов.
Отправление поезда №28/27 Москва—Керчь с Казанского вокзала 25 ноября перенесено на время не ранее 10:30, поезда №172/171 Москва—Новороссийск — не ранее 13:00. Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзал заблаговременно.
Пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставляют питание и воду. За помощью в пути можно обратиться к начальнику поезда или проводникам. Информацию о движении составов можно получить по телефонам горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.