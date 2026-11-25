Снегопад нарушил электроснабжение в четырех округах Ярославской области
Мокрый снег и ветер с порывами более 15 м/с привели к локальным нарушениям электроснабжения в Ярославской области. Энергетики «Ярэнерго» проводят восстановительные работы в Ярославском, Даниловском, Большесельском и Переславль-Залесском округах, сообщили в компании.
К работам привлечены 28 бригад, в составе которых 101 специалист. Для устранения повреждений используются 36 единиц спецтехники.
По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до конца дня 25 ноября. Энергетики намерены продолжать работы до полного восстановления электроснабжения.
Накануне «Ъ-Ярославль» сообщал, что к возможным последствиям непогоды «Ярэнерго» подготовило 82 бригады — 285 специалистов и 135 единиц техники.