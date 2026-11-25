Мокрый снег и ветер с порывами более 15 м/с привели к локальным нарушениям электроснабжения в Ярославской области. Энергетики «Ярэнерго» проводят восстановительные работы в Ярославском, Даниловском, Большесельском и Переславль-Залесском округах, сообщили в компании.