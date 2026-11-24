В Ярославской области готовятся к опасному ухудшению погоды
В Ярославской области 24 и 25 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и порывы ветра более 15 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, в отдельных районах области ожидается налипание мокрого снега, на дорогах местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Непогода может привести к обрывам линий электропередачи. Как сообщили в «Ярэнерго», компания подготовила 82 аварийные бригады: 285 специалистов и 135 единиц спецтехники.
Кроме того, энергетики привели в состояние готовности резервные источники электроснабжения общей мощностью 3,07 МВт. Их могут использовать для обеспечения электричеством социально значимых объектов региона.