Водитель BMW ранее был лишен водительских прав. Следствие установило, что он ехал со скоростью свыше 120 км/ч и не учел дорожные условия. Ему инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК, до 12 лет лишения свободы). Дело направлено в Ленинский райсуд Ижевска.