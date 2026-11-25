Сбивший насмерть подростка водитель BMW в Ижевске предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела
Прокурор Ленинского района Ижевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего водителя BMW 528I, сбившего насмерть подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По данным ГАИ, авария произошла вечером 10 июня. Водитель иномарки наехал на двух молодых людей. В результате ДТП один несовершеннолетний погиб, другой получил травмы.
Водитель BMW ранее был лишен водительских прав. Следствие установило, что он ехал со скоростью свыше 120 км/ч и не учел дорожные условия. Ему инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК, до 12 лет лишения свободы). Дело направлено в Ленинский райсуд Ижевска.