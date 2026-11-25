В Прикамье депутаты профильного комитета одобрили приватизацию судна «Восход-50»
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На сегодняшнем заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам депутаты рассмотрели проект закона о внесении судна «Восход-50» в прогнозный план приватизации государственного имущества Прикамья на 2025–2027 годы. Документом предполагается включить теплоход в план приватизации путем внесения его в качестве имущественного вклада в уставный капитал АО «Пермское речное пароходство» (ПРП). Решение было поддержано членами комитета, законопроект рекомендован к принятию в двух чтениях в ходе заседания краевого заксобрания 26 ноября.
Согласно докладу зампреда правительства — министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Ларисы Ведерниковой, судно вносится в уставный капитал ПРП в целях осуществления организации перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом.
Судно «Восход» — пассажирское судно на подводных крыльях, построенное в 1986 году. Имеет пассажировместимость 71 человек. В 2024 году судно передали в собственность Пермского края, в сентябре 2025-го отправили на восстановление — ремонт занял почти девять месяцев. В июне 2026 года теплоход своим ходом прибыл в Пермь. В сентябре «Восход-50» выполнил первый межрегиональный рейс из Перми в Сарапул. Перевозчиком на маршруте уже выступало Пермское речное пароходство.