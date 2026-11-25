Судно «Восход» — пассажирское судно на подводных крыльях, построенное в 1986 году. Имеет пассажировместимость 71 человек. В 2024 году судно передали в собственность Пермского края, в сентябре 2025-го отправили на восстановление — ремонт занял почти девять месяцев. В июне 2026 года теплоход своим ходом прибыл в Пермь. В сентябре «Восход-50» выполнил первый межрегиональный рейс из Перми в Сарапул. Перевозчиком на маршруте уже выступало Пермское речное пароходство.