В Ростове Великом завершили ремонт канализационных сетей у озера Неро
В Ростове Великом завершили капитальный ремонт канализационных сетей в прибрежной зоне озера Неро. Специалисты проложили почти 12 км новых сетей водоотведения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Проект реализуют за счет казначейского инфраструктурного кредита, общий объем финансирования превышает 1,3 млрд руб. Помимо замены труб, он предусматривает реконструкцию трех канализационных насосных станций (КНС). Сейчас подрядчик сосредоточен на этих работах, а также дополнительно меняет сети, не входившие в первоначальный план.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», капитальный ремонт сетей начался в августе 2025 года. Подрядчиком стало самарское ООО «СтройМонтажПроект». Изначально проект предусматривал замену 4,6 км коммуникаций, стоимость работ оценивалась примерно в 1,3 млрд руб. Завершить ремонт планировали до конца 2026 года.
В прошлом году в третьем микрорайоне Ростова также построили новую КНС и проложили коллектор от улицы Ленинградской до очистных сооружений.