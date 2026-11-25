Проект реализуют за счет казначейского инфраструктурного кредита, общий объем финансирования превышает 1,3 млрд руб. Помимо замены труб, он предусматривает реконструкцию трех канализационных насосных станций (КНС). Сейчас подрядчик сосредоточен на этих работах, а также дополнительно меняет сети, не входившие в первоначальный план.