В Ростове Великом стартовал ремонт канализационных сетей у озера Неро

В Ростове Великом Ярославской области начался капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера Неро. Об этом сообщили в правительстве области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», их стоимость — порядка 1,3 млрд руб. Капитальным ремонтом занимается ООО «СтройМонтажПроект» из Самары. Всего будет отремонтировано 4,6 км сетей.

«Специалисты уже пробурили скважину, подготовили котлованы для горизонтально направленного бурения и протяжки сетей, заканчивают пайку труб»,— сообщили в правительстве.

Проект намерены завершить до конца 2026 года.

Алла Чижова