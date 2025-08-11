Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове Великом стартовал ремонт канализационных сетей у озера Неро

В Ростове Великом Ярославской области начался капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера Неро. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», их стоимость — порядка 1,3 млрд руб. Капитальным ремонтом занимается ООО «СтройМонтажПроект» из Самары. Всего будет отремонтировано 4,6 км сетей.

«Специалисты уже пробурили скважину, подготовили котлованы для горизонтально направленного бурения и протяжки сетей, заканчивают пайку труб»,— сообщили в правительстве.

Проект намерены завершить до конца 2026 года.

Алла Чижова

