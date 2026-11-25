Южный экс-порт
Как и почему меняются направления международной торговли сельхозпродукцией
Основной продукцией агропромышленного комплекса южных регионов России, идущей на экспорт в другие страны, остается зерно. Но главным препятствием для международной торговли плодами АПК сегодня является фактическое закрытие портов Азово-Черноморского бассейна из-за внешних угроз и переориентация экспорта на порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Эксперты констатируют, что удорожание логистики ставит торговлю сельскохозяйственной продукцией на мировых рынках на грань рентабельности. Тем не менее, региональные власти сообщают, что экспорт сырья (в первую очередь - аграрного) в «дружественные» страны продолжает расти.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края сегодня развивается за счет расширения рынков сбыта и увеличения поставок продукции с более высокой степенью переработки. Об этом «Review. Юг России» заявили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. По данным ведомства, в структуре экспорта представлены: растительное масло, сахар, продукты переработки зерна, плодоовощные консервы, мясная и молочная продукция.
«Основными направлениями экспорта являются Турция, Египет, Китай и ОАЭ. Кубанские аграрии экспортируют пшеницу преимущественно в Египет и Турцию, ячмень — в Саудовскую Аравию и Турцию, кукурузу — в Турцию, горох — в Китай, Индию и Пакистан. За последние пять лет усилилась ориентация поставок на страны Азии, Африки и Ближнего Востока при сохранении традиционных партнеров»,— рассказали в краевом минсельхозе.
По словам директора Центра поддержки экспорта Краснодарского края Романа Воротникова, внешняя торговля для малого и среднего предпринимательства сегодня выступает действенным инструментом адаптации к текущим макроэкономическим условиям. Он рассказал, что в первом полугодии 2026 года на долю Краснодарского края пришлось 46,5% товарооборота Южного федерального округа. Почти две трети внешнеторгового оборота составил экспорт, увеличившийся на 4% к аналогичному периоду прошлого года — до $4,6 млрд. Порядка 93% стоимостного объема обеспечили поставки в страны дальнего зарубежья.
«Отраслевая структура кубанского экспорта представлена металлами и изделиями из них, минеральными продуктами, продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, а также химической и машиностроительной продукцией»,— говорит господин Воротников.
По его словам, в первую десятку экспортных товаров МСП этого года входят пшеница, рапсовое и подсолнечное масло, зернобобовые, мясо и субпродукты птицы, меласса, пшеничная мука, семена льна, жмых и шрот. Положительную динамику показали поставки оборудования для пищевой промышленности, масложировой и кондитерской продукции, рыбы, текстиля, риса, конструкций из черных металлов и полимерных материалов.
«Кубанский экспорт постепенно трансформируется в сторону углубления внутренней переработки и расширения экспортной номенклатуры. Сегодня крупнейшими импортерами несырьевой продукции региона выступают Китай, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Абхазия, Грузия, Бангладеш, Азербайджан, ОАЭ. Активно наращиваются поставки в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, укрепляются традиционные связи с партнерами по ЕАЭС. Стараемся развивать торговые отношения с Латинской Америкой»,— рассказал директор кубанского Центра поддержки экспорта.
Основную долю экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края 2026 года составляет зерновая продукция — 589,63 тыс. т (на 19 октября 2026 года), сообщили Guide в краевом минсельхозе. Также, по данным ведомства, значительные объемы экспорта пришлись на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (108,03 тыс. т), прочую продукцию АПК (65,2 тыс. т), мясную и молочную продукцию (50,1 тыс. т), продукцию масложировой отрасли (73,64 тыс. т), а также рыбу и морепродукты.
«Основными направлениями экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставрополья являются Азербайджан, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия и прочие»,— рассказал первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Михаил Мещеряков.
В министерстве сельского хозяйства Ростовской области сообщили «G», что крупнейшими импортерами донской продукции являются Турция, Египет, Китай, Судан и Кения. «Структура экспорта осталась прежней. Основная доля приходится на злаки, второе место — продукция масложировой промышленности»,— говорят в министерстве.
Закрыты на выпуск
В 2026 году после атак БПЛА и беспилотных катеров на порты Черного и Азовского морей перевалка грузов там практически остановилась. Грузопоток переориентировался на порты Северо-Запада или сухопутные погранпереходы. По данным источника „Ъ“, объем перевалки грузов на терминалах Азово-Черноморского бассейна в сентябре сократился на 95–100%, пассажиропоток — на 85%. По информации, озвученной в обращении о необходимости введения мер поддержки губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, в июле—августе 2026 года объем перевалки сельскохозяйственных грузов через морские порты Краснодарского края составил 3,8 млн т, что практически в два раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года (7,9 млн т). Эксперты „Ъ“ называют совокупные ежемесячные потери бюджетов всех уровней и бизнеса от закрытых южных портов в размере свыше 200 млрд руб.
Как рассказали «Review. Юг России» в компании «Ставэкспорт» (Буденновск, Ставропольский край), зависимость агропромышленного комплекса южных регионов России от экспорта — критическая: Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область производят совокупно около 40 млн т зерна при внутреннем потреблении в 9 млн т.
«Более 70% всего российского агроэкспорта традиционно шло через южные порты. Ограничения 2026 года нанесли отрасли двойной удар. Во-первых, финансовый, когда были введены тарифные квоты (20 млн т на первое полугодие) и заградительные пошлины (50%, но не менее €100 за тонну) сверх квоты. Во-вторых, логистический, так как из-за атак БПЛА на инфраструктуру было остановлено судоходство в Азовском море, а через него шло до 25% экспорта. В итоге экспорт зерновых через южные порты падал в четыре раза. Закупочные цены на пшеницу упали до 7–8 руб. за кг (а в Ростовской области — до 6 руб. за кг) при себестоимости 11–13,5 руб. за кг. Фермеры продают урожай себе в убыток»,— говорят в компании-экспортере.
Профессор и заслуженный экономист Кубани Александр Полиди считает, что закрытые южные порты обвалили экспорт кратно, а по некоторым направлениям и для некоторых компаний — фактически остановили.
«Почему это критично? Россия — крупнейший поставщик зерна на мировой рынок, а Кубань — один из крупнейших производителей зерна. Достаточно большая часть валютных доходов АПК формировалась за счет экспорта зерна. Экспорт более выгоден, чем внутренние цены, и для компаний, которые работали на внешние рынки через южные порты, где логистика была минимальной и не обременяла экспортную цену наших производителей, до этого года бизнес был очень привлекательным. Кратное снижение, а для кого-то и остановка экспорта через наши порты — очень серьезный удар по экономике производителей, потому что сегодня, идя на внутренний рынок, они продают по цене порой даже ниже себестоимости»,— рассказывает господин Полиди.
Новые наХЛЕБники
В ноябре 2026 года на выставке «China International Import Expo» в Шанхае кубанский бизнес договорился об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай. Как сообщил по итогам мероприятия вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, за первое полугодие текущего года экспорт кубанской продукции в КНР вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
«На недавней выставке в Шанхае участники экспозиции региона достигли договоренности о поставках продукции собственного производства на сумму порядка $1,7 млн. Это кондитерские изделия, изделия овощной консервации, соковая и сокосодержащая продукция, а также зерновые и масличные культуры»,— прокомментировал вице-губернатор.
Он также отметил, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот Краснодарского края и КНР увеличился на 56,8% по сравнению с 2024 годом, превысив также показатель 2023 года на 21,1%. При этом экспорт кубанской продукции в Китай вырос почти в 2,5 раза. Спросом в КНР, по словам Александра Руппеля, пользуется сельскохозяйственная продукция Краснодарского края, а также медь, алюминий и изделия из них.
Ежегодно увеличивается товарооборот Краснодарского края с Киргизской Республикой. В первом полугодии этого года он вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышается и показатель экспорта в Киргизию — на его долю сейчас приходится около 60% объема товарооборота.
«Киргизия активно закупает кубанские черные металлы, фрукты, орехи, пластмассы, растительные масла, красители. В отношении Грузии мы активно стимулируем торговые отношения. В этой стране сохраняется высокий спрос на кубанскую пищевую и сельхозпродукцию»,— сообщила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько.
Развиваются также торгово-экономические отношения между Краснодарским краем и Узбекистаном. За первое полугодие товарооборот региона с республикой вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенная часть объема пришлась на экспорт, который увеличился почти в 2,2 раза.
«Кубанские экспортеры поставляют в эту страну сахар и кондитерские изделия, овощные консервы, овощи и напитки. А также отделочные материалы, агрохимию, чистящие средства, аппараты, запчасти и инструменты для пищевой и строительной отрасли»,— рассказала госпожа Приходько.
Она также отметила, что перспективными рынками для кубанского региона являются Египет и Казахстан. В основном они импортируют несырьевой экспорт. По итогам прошлого года поставки Краснодарского края в Египет увеличились почти на 28%, в Казахстан — на 23%. Совокупный объем экспортной выручки на рынки этих двух стран превысил $650 млн.
«У египетского потребителя пользуются спросом наши черные металлы и изделия из них, овощи и корнеплоды, а также разнообразные электрические машины и оборудование. Казахстан активно закупает кубанские удобрения, продукты переработки овощей и фруктов, пищевые продукты, жиры и масла, кондитерские изделия»,— рассказала руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края.
По данным ООО «Ставэкспорт», основа экспорта южных регионов — зерновые (56,8% в структуре), на втором месте — масложировая продукция (15,5%), на третьем — продукция пищевой промышленности (9,8%). Экспортируются, по информации компании, пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, масло, шрот, горох, нут и чечевица.
«В последние годы произошел кардинальный сдвиг от традиционного европейского вектора в сторону стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Появились новые точечные рынки: Алжир, ЮАР, Джибути, Индонезия, Сенегал, Бразилия, Тунис, Малави. Логистическая блокада южных портов сделала альтернативные маршруты (Балтика и Дальний Восток) экономически нереальными из-за высоких железнодорожных тарифов. Государственные субсидии на перевозку не доходят до аграриев, оседая у экспортеров, что ведет к росту финансового давления и риску банкротств»,— говорят в «Ставэкспорте».
Александр Полиди считает, что переориентация экспортных потоков на другие порты сильно удорожает логистику. В частности, по его словам, есть мнение, что логистические издержки по экспорту в Африку через порты Дальнего Востока или Санкт-Петербурга увеличат расходы до таких пределов, что экспорт перестанет быть рентабельным.
«Эта ситуация имеет не только сиюминутные последствия в виде недополученной прибыли и затоваривания рынка, она — долгоиграющая. Сейчас аграрии вынуждены продавать зерно по цене ниже себестоимости, что приводит к резкому вымыванию оборотного капитала и инвестиционных возможностей на следующие годы вперед. Как следствие — сократятся посевные площади под зерновые, поскольку выращивать продукцию, которая не находит рынки сбыта, или крайне дорога в логистике, или на которую нет оборотного капитала, чтобы профинансировать производственный цикл,— не имеет смысла»,— рассказывает господин Полиди.
Теряем рынки
Сегодня кубанские экспортеры обладают 125 действующими сертификатами отечественного знака качества «Сделано в России». Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, по этому показателю край входит в пятерку регионов-лидеров в стране. «Таким знаком уже отмечают производимые в крае текстиль, семена сои собственной селекции, сыры и мед, а также оборудование для утилизации отходов и газоочистки»,— прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, недавним обладателем знака «Сделано в России» стало краснодарское производство установок для утилизации отходов и газоочистки. «Это оборудование уже используют в Арктике, а также на нефтяных промыслах. Производитель планирует выходить с ним на рынки Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Еще одно предприятие — Новороссийская транспортно-логистическая компания — поставляет за рубеж наливные грузы в гибких емкостях флекситанках. По итогам прошлого года более половины всего экспорта растительных масел из России в Китай прошло через флекситанки этой кубанской компании. Всего география поставок охватила 17 стран мира»,— рассказал глава региона.
В 2022 году российские экспортеры столкнулись с серьезными санкционными ограничениями и сбоями транспортной и финансовой логистики, однако экспортная выручка Краснодарского края выросла на 9%, рассказал «Review. Юг России» Роман Воротников. По его словам, после адаптационного периода к концу 2025 года экспорт края не просто восстановил объемы 2022 года, но и превысил их на 7%, достигнув $8,81 млрд.
«Такой результат стал возможен в том числе благодаря выстроенной инфраструктуре поддержки бизнеса, позволившей участникам ВЭД быстро переориентироваться на новые рынки, найти новых зарубежных партнеров и выстроить альтернативные логистические маршруты»,— рассказал директор Центра поддержки бизнеса Краснодарского края.
В компании «Ставэкспорт» отмечают, что в настоящее время проводится работа по развитию инфраструктуры для сбыта экспортной продукции. В частности, ведется расширение погранпереходов (Дагестан), портовых мощностей (Махачкала, где грузооборот вырос на 45,9%), строительство железнодорожного участка Решт—Астара. РЖД установила скидку 38% на экспортные перевозки зерна по западному маршруту МТК «Север—Юг» через Астару (до 30 июня 2027 года).
По словам Александра Полиди, Россия сегодня серьезно сократила свое присутствие даже на традиционных мировых рынках зерна — там, где она была конкурентоспособна именно по цене, а качество было приемлемо для африканского и азиатского рынков. Сейчас, по словам экономиста, эти рынки занимают зарубежные производители, в частности североамериканские, которые до этого года были неконкурентоспособны по сравнению с Россией по цене.
«Российское зерно было дешевле, в первую очередь из-за логистики. Сейчас к основным потребителям кубанского зерна возвращаются те производители и экспортеры, которых там не было уже много лет. И это также имеет долгосрочный эффект. Дело в том, что зерно — это биржевой товар, который продается по контрактам, а контракты имеют определенный период исполнения. Поэтому тот факт, что сегодня североамериканские производители возвращаются на рынки зерна, ранее занятые российскими и, в частности, кубанскими поставщиками,— бьет по карману российских производителей и экспортеров»,— резюмирует господин Полиди.