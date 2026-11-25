«Более 70% всего российского агроэкспорта традиционно шло через южные порты. Ограничения 2026 года нанесли отрасли двойной удар. Во-первых, финансовый, когда были введены тарифные квоты (20 млн т на первое полугодие) и заградительные пошлины (50%, но не менее €100 за тонну) сверх квоты. Во-вторых, логистический, так как из-за атак БПЛА на инфраструктуру было остановлено судоходство в Азовском море, а через него шло до 25% экспорта. В итоге экспорт зерновых через южные порты падал в четыре раза. Закупочные цены на пшеницу упали до 7–8 руб. за кг (а в Ростовской области — до 6 руб. за кг) при себестоимости 11–13,5 руб. за кг. Фермеры продают урожай себе в убыток»,— говорят в компании-экспортере.