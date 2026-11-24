В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранных фильмов
Проект закона о квотах на иностранные фильмы в российских кинотеатрах подготовили в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа. Инициатива предполагает введение платы за получение прокатного удостоверения и установление нескольких периодов в году, когда доля зарубежного кино должна быть минимальной от времени показа отечественного.
Предполагается, что суммарная продолжительность квоты не должна превышать половины дней квартала. Утверждать ее нужно будет не позднее чем за 90 дней до начала года, причем участвовать в этом процессе будут «российские организации кинематографии». Условия ранее заключенных договоров о показе иностранных фильмов в период действия квоты аннулируются.
Прокатное удостоверение для художественного фильма составит 5 млн руб., для анимационного — 3 млн руб. Кроме того, получатель удостоверения должен будет уплачивать 10% от кассовых сборов раз в квартал — деньги предлагается направить на развитие отечественного кино. Меры не относятся к картинам, созданным в странах ЕАЭС, лауреатам правительственных кинофестивалей и фильмам, «обнародованным до 1993 года».
При нарушении правил квотирования предполагаются административные штрафы. По какой статье и на какую сумму, не указано. Если закон примут, то он вступит в силу 1 марта 2027 года. В думской электронной базе проект еще не появился.
Ввести квоты на иностранное кино для поддержки российского режиссер Никита Михалков призывал еще с лета 2025 года. О необходимости введения законов, направленных на поддержку отечественного кино и регулирование проката иностранных фильмов, говорил и президент Владимир Путин. Глава государства указывал на опыт Китая и Франции в этой области.