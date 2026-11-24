Предполагается, что суммарная продолжительность квоты не должна превышать половины дней квартала. Утверждать ее нужно будет не позднее чем за 90 дней до начала года, причем участвовать в этом процессе будут «российские организации кинематографии». Условия ранее заключенных договоров о показе иностранных фильмов в период действия квоты аннулируются.