На Бали задержали двух россиян по подозрению в производстве наркотиков

Правоохранительные органы Индонезии задержали на Бали двух россиян — мужчину и женщину — по подозрению в организации лаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщает Antara.

Национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии обнаружило нарколабораторию 5 марта на вилле в округе Гианьяр. У задержанных изъяли 7,3 кг мефедрона в виде кристаллов и жидкого раствора, а также вещества и оборудование для изготовления наркотиков.

Власти Индонезии заявили, что это самая крупная нарколаборатория, обнаруженная в стране. Мужчина на допросе заявил, что служил в российской разведке и уволился по состоянию здоровья. Женщина в России изучала биологию.

Россияне проживали в Индонезии с января. Они арендовали несколько вилл на Бали, чтобы скрыть незаконную деятельность, считает агентство по борьбе с наркотиками.