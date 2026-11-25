В Ярославле поставщика бахил для детской больницы признали недобросовестным
ООО «Путьпро» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года за неисполнение контракта по поставке бахил в Ярославскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.
Контракт был заключен в апреле 2026 года по итогам электронного аукциона. По его условиям компания обязалась поставлять бахилы отдельными партиями в течение пяти рабочих дней после получения заявки от больницы. Однако уже первая заявка осталась без исполнения.
«Заказчик неоднократно получал товар, не соответствующий требованиям по качеству и количеству, а часть заявок поставщик просто проигнорировал», — сообщили в УФАС.
В частности, поставляемые бахилы не соответствовали установленным контрактом требованиям к длине и ширине. Больница фиксировала нарушения и возвращала товар поставщику. Направленное в июне требование об устранении нарушений компания оставила без ответа.
Больница обратилась в антимонопольный орган с заявлением о включении ООО «Путьпро» в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам внеплановой проверки комиссия УФАС признала наличие оснований для внесения компании в реестр на два года.