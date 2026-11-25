Подросток в Нижегородской области получил 5,5 года за убийство
Несовершеннолетнего жителя Нижегородской области приговорили к 5,5 года воспитательной колонии за убийство знакомого — тоже несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Как установил суд, весной 2026 года нетрезвый подросток во время конфликта со сверстниками на площади в городе Кулебаки нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. От полученных травм тот умер на месте.
Вину по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) подсудимый признал частично. Кроме срока по уголовному делу суд решил взыскать с него 2 млн руб. по гражданскому иску.
Приговор в законную силу пока не вступил.