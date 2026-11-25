Судебный пристав ограничил выезд должника за пределы России и наложил запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему двух помещений, жилого дома, земельного участка и трех автомобилей. Однако ярославец вносил платежи нерегулярно и не в полном объеме. После того как пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания, осужденный полностью погасил задолженность.