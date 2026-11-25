В Ярославле взыскали 1,7 млн рублей штрафа за дачу взятки экс-депутату
В Ярославле судебные приставы взыскали остаток уголовного штрафа в размере 1 млн 728 тыс. руб. с местного жителя, осужденного за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Главном межрегиональном (специализированном) управлении ФССП России.
Ярославец 1982 года рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, профинансировал дачу взятки в размере 2 млн руб. директору акционерного общества, единственным акционером которого являлся орган местного самоуправления. Незаконное вознаграждение передавалось за заключение договора купли-продажи интересовавших взяткодателей объектов недвижимости.
Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначил ему штраф в размере 3,4 млн руб. Часть штрафа осужденный оплатил самостоятельно, на оставшуюся сумму суд предоставил рассрочку.
Судебный пристав ограничил выезд должника за пределы России и наложил запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему двух помещений, жилого дома, земельного участка и трех автомобилей. Однако ярославец вносил платежи нерегулярно и не в полном объеме. После того как пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания, осужденный полностью погасил задолженность.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в октябре 2024 года Дзержинский районный суд Ярославля признал трех предпринимателей виновными в даче взятки в размере 2 млн руб. бывшему директору АО «Волна», экс-депутату муниципалитета Евгению Мясникову за продажу здания бани в Норском и земельного участка под ней. Каждому из взяткодателей суд назначил штраф в размере 3,4 млн руб.